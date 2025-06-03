Galatasaray taraftarlarının transfer döneminde kimlerin alınacağından çok cevabını merak ettiği soru şu: “Victor Osimhen kalacak mı gidecek mi?” Artık sadece G.Saraylılar değil, F.Bahçeliler de bu soru ya cevap arıyor. Çünkü Sırp futbolunun en önemli golcülerinden Aleksandar Mitrovic’in F.Bahçe’ye transferi Osimhen’e bağlı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Fenerbahçe yönetimi, Mitrovic için Al Hilal kulübü ile resmi temaslara başladı. Yönetim 2026’ya kadar sözleşmesi olan Mitrovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Sırp futbolcu, bu sezonu 36 maçta 28 gol ve 7 asistle tamamladı. Al Hilal, şam piyonluğu kaçırdığı için takımda revizyona gitmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Nijeryalı gol makinesini transfer ederse Mitrovic’in sarı-lacivertlilere satışına onay verecek. F.Bahçe, Sırp yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.

VLAHOVIC'E 36.5 MİLYON EURO

Mitrovic'te sorun çıkarsa F.Bahçe, Juventus’un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic’i transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki golcünün bonservisi için 36.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Juventus, transfere yön vermek için Vlahovic’in durumunun bir an önce netlik kazanmasını istiyor.