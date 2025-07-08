Galatasaray Osimhen’i bitirmeye çalışıyor… Sarı kırmızılılar Osimhen ile maaş konusunda anlaşmış, Nijeryalı da 3+1 yıllık sözleşmeyi kabul etmişti. Şimdi sarı kırmızılılar Nopoli ile bonservis pazarlığında. Yönetim son olarak Napoli’ye 60 milyon Euro teklif etmişti. Fakat İtalyan kulübü bu teklifi kabul etmemişti.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Napoli ile görüşmek için İtalya'ya doğru yola çıktı. Transferin kısa süre içinde bitmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Osimhen, rakip fileleri tam 33 kez havalandırarak Galatasaray formasıyla bir sezonda en çok gol atan futbolcular listesine adını yazdırmayı başarmıştı.