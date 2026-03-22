Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’a yenilerek elenen Galatasaray, asıl şoku Victor Osimhen’in sakatlığı ile yaşamıştı. MR sonucunda ön kolunda kırık tespit edilen yıldız golcü, ülkesi Nijerya’da sarı-kırmızılıları üzecek haberi verdi.

'6 HAFTA YOKUM'

Konuk olduğu twich yayınında önemli açıklamalar yapan Osimhen, “Kolum kırık ve ameliyat olmam lazım. Maksimum 5-6 haftalık bir süreç. İlk 4 hafta dinlenme, sonraki 2 hafta ise tek başına antrenman yapıyorsun. Daha kötülerini yaşadım. Şu anda yüzümde bir demir var ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum” dedi.

'5 KADINLA NEDEN EVLENEYİM'

Sohbetin en ilginç anı yayıncı ile Osimhen arasındaki evlilik diyaloglarıydı:

Nijerya’dan kaç tane kadınla evlenebilirsin?

Osimhen: Kimseyle evlenmeme gerek yok, eşim var.

Evlenmeyecek misin?

Osimhen: Hayır. Nijeryalı bir eşim yok.

Yalan söyleme. Nasıl Nijeryalı bir kadınla değilsin?

Osimhen: ‘Neden?’ derken? Ne demek istiyorsun?

Ama sen Nijeryalısın. Nijeryalı bir kadınla evlenmen lazım.

Osimhen: Bunu hangi kanun yazıyor?

Çünkü sen Nijeryalı bir adamsın. Nijeryalı bir kadınla evlenirsin.

Osimhen: Nijeryalı kadınlar çok güzel tabi. Ama şu an ihtiyacım yok.

Benim arkadaşım bana 5 kadınla evlen dedi.

Osimhen: Sen mi, 5?