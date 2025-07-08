Fenerbahçe öyle bir transfer yaptı ki bütün dünya onu konuşuyor... İngiliz kulübü Aston Villa’dan 77 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan takımı Al Nassr’a transfer olan Jhon Duran, aradan 6 ay geçmeden bir yıllığına F.Bahçe’ye resmen kiralandı. Sarı Kanarya’nın satın alma opsiyonu yok ama Kolombiyalı oyuncu bir daha Al Nassr’a dönmeyecek.

MALİYETİ CEP YAKACAK

Marca’ya göre, sadece yarım sezon oynadığı Suudi kulübü Al Nassr’da yıllık 20 milyon Euro kazanan Duran’ın ücretinin tamamını F.Bahçe karşılayacak. “Başarı bonusu 8, menajerlik komisyonu 6 ve kiralama ücreti de 12 milyon Euro olacak” iddiaları bir kenara bırakılsa bile 20 milyon Euro, Duran’ı Türk futbol tarihinin en yüksek maaşlı futbolcusu yapıyor.

YAŞI GENÇ, DAHA AZ GOL ATTI

21 Yaşındaki Duran’ın 12’si geçen sezon Al Nassr’da olmak üzere kariyerinde 173 maçta 49 golü var. Osimhen’in 264 maçta 151 ve Mauro Icardi’nin ise 470 maçta 264 golü bulunuyor. Duran, G.Saray’da yıllık 9 milyon Euro’ya oynayan Osimhen ve 10 milyon Euro’ya forma giyen Icardi’nin toplamından daha fazla para kazanmış olacak.