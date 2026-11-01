Galatasaray’a imza attığı ilk günden bu yana sergilediği yırtıcı forvet kimliği ve skorer kimliğiyle taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün altın sayfalarına adını yazdırmak üzere. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon ligde 2 maçı kaçırmasına rağmen görev aldığı 8 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırarak inanılmaz bir ritim yakalayan Nijeryalı golcü, rekor basamaklarını koşar adım tırmanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olma yarışında geri sayım resmen başladı. Kulüp tarihinde 134 maçta 77 gole imza atan Mauro Icardi’nin rekoruna adım adım yaklaşan Osimhen, 8 kez daha ağları sarsması halinde Arjantinli yıldızı yakalayacak; 9 gole ulaşması durumunda ise 78 golle Galatasaray tarihinin en skorer yabancı futbolcusu unvanını tek başına sırtlayacak. Nijeryalı forvetin, kulüp efsanesi Gheorghe Hagi’nin 192 maçtaki 72 gollük derecesini de çok kısa sürede geride bırakarak Icardi’nin maç sayısına kıyasla rekoru çok daha az müsabakada kırmaya yaklaşması, sahadaki olağanüstü hücum gücünü net bir şekilde belgeliyor.

DÜNYA YILDIZLARIYLA YAN YANA

Nijeryalı süperstarın etkisi yalnızca toplam gol sayısıyla değil, sahaya yansıttığı genel hücum verimliliğiyle de Avrupa futbolunun zirvesine yerleşmiş durumda. Son 3 sezonda Süper Lig’de çıktığı 60 maçta 50 gol barajını deviren ve hanesine 13 asist yazdıran 27 yaşındaki yıldız, elit bir kulübün parçası oldu.

2024-25 sezonundan bu yana Avrupa’nın en büyük 10 liginde maç başına 1’in üzerinde doğrudan gol katkısı sağlayan yalnızca 4 oyuncudan biri olmayı başaran Osimhen; maç başı 1.05'lik skor üretimiyle Harry Kane (1.22), Luis Suarez (1.05) ve Kylian Mbappe (1.03) gibi dünya devleriyle aynı zirveyi paylaşıyor.

CİMBOM'UN UNUTULMAZ YABANCILARI

Osimhen'in attığı goller sarı-kırmızılı takıma aynı zamanda adeta bir puan garantisi sunuyor. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın dış sahada gol sevinci yaşadığı 17 Süper Lig randevusunda henüz mağlubiyet yüzü görmedi; Cimbom bu maçlardan 15 galibiyet ve 2 beraberlik çıkararak müthiş bir seri yakaladı.

Galatasaray tarihinin en golcü yabancıları sıralamasında ise maç başına 0.82'lik akılalmaz bir gol ortalaması tutturan Osimhen, dev isimleri geride bırakmak üzere. Listenin zirvesinde 134 maçta 77 gol atan Mauro Icardi yer alırken, ikinci sırada 192 maçta 72 gol kaydeden Gheorghe Hagi bulunuyor. Henüz 84 maçta 69 gole ulaşan Osimhen'in hemen ardından ise 116 maçta 61 gol atan Milan Baros ve 86 karşılaşmada 51 kez ağları sarsan Bafetimbi Gomis geliyor.