Bu sezon skor katkısı ile Galatasaray'ın çifte kupa zaferinde kritik rol oynayan Victor Osimhen, geleceği için karar aşamasına geldi.

Sarı kırmızılılar, Nijeryalı forvetin bonservisini almak için serbest kalma maddesi olan 75 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. Ancak Galatasaray'ın en büyük rakibi Suudi Arabistan'da.

SON AŞAMADA

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekbi Al Hilal'in Victor Osimhen'le görüşmelerinde son aşamaya geldi. Söz onusu habere göre Al Hilal, Osimhen'e çok astronomik bir maaş teklifinde bulundu.

Habere göre Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifine olumlu bakıyor. Manchester United'ın da radarında olan yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.