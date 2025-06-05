Şampiyonluk kutlamalarının ilk günkü heyecanı yavaş yavaş geride kalırken, Galatasaray’da artık tek gündem Victor Osimhen... Sarı-kırmızılı renklere gönül verenlerin sosyal medyada, sokakta veya kafede buluştuklarında birbirlerine sordukları ilk soru, “Osimhen kalacak mı?” oluyor. Nijeryalı yıldızın vereceği karar merakla beklenirken Teknik Direktör Okan Buruk’un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama heyecan yarattı.

OKAN BURUK MESAJI VERMİŞTİ

Buruk, “Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa farklı davranırdı. Yüzde 51 kalacak” dedi. Bu sözlerin altı boş değilmiş! Çünkü yönetimin Nijeryalı yıldıza yaptığı yeni teklif ortaya çıktı. Sponsorla rın desteği ile birlikte bonuslar dahil yıllık maaş önerisi 20 milyon Euro’yu geçti. İşte bu rakam, Victor Osimhen trans ferinde Galatasaray’ı bir adım daha öne çıkardı.

AVRUPA’DA RAKİBİ YOK

Avrupa'dan bu kadar yüksek meblağlara çıkabilen bir kulüp yok. Sadece Neom ve Al Hilal’in 45 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunduğu iddia ediliyor. Önümüzdeki günler ne getirir bilinmez. Taraftarın tek beklentisi Nijeryalı yıldızın bir an önce imzayı atması. Napoli cephesi ise sorunsuz. Pazarlıklarla bonservis bedeli 66 milyon Euro’ya indirildi. Bu paranın 3 taksitte ödenmesi konusunda el sıkışıldı.