Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi Victor Osimhen için kritik 48 saate girildi. Dizinden operasyon geçiren ve bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı golcünün pazartesi günkü karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, bugün ve yarın yapılacak testlerin sonuçlarına göre netleşecek.

OSIMHEN OYNAMAK İSTİYOR AMA...

Osimhen derbide oynamak istiyor. Ancak henüz saha çalışmalarına başlamamış olması, olası dönüşünü riskli hale getiriyor. Testler sırasında futbolcunun vereceği reaksiyon izlenecek ve sağlık ekibinin değerlendirmesi belirleyici olacak. Teknik heyet ve sağlık ekibi, Osimhen’in ilk 11’de olmasa bile maç günü kadrosunda bulunabilmesi için çalışıyor.