Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Victor Osimhen'in Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı netleşmeye başladı. Nijeryalı golcünün, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyordu ancak son idmanın ardından teknik heyet kararını gözden geçirmeyi tercih etti.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Victor Osimhen, yapılan çalışmada da yer almadı. Ağrılarının azaldığı belirtilen Osimhen'in yapılacak son antrenmanda takımla çalışması beklense de yıldız futbolcu Beşiktaş derbisinde sürpriz yaşanmadıkça forma giyemeyecek.

3 Kasım'daki Stuttgart maçında sakatlanan ve ardından ameliyat edilen Osimhen, o tarihten bu yana sahaya çıkamadı.