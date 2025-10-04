Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanan derbi maçta Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmada 40. dakika oynanırken sağ kanattan topla hareketlenmek isteyen Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında yaşanan mücadelede Nijeryalı yıldız yerde kaldı. Osimhen pozisyon sonrası faul beklerken, hakem taç atışı işareti verdi. Bu sırada Emirhan Topçu ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Oldukça sinirli bir şekilde Emirhan Topçu'nun üzerine yürüyen Victor Osimhen, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un da dahil olduğu gerginlik, Orkun Kökçü'nün bir türlü sakinleşmeyen Victor Osimhen ile konuşması ve diğer futbolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Yaşananların ardından hakem Yasin Kol, Emirhan Topçu ve Victor Osimhen'i sarı kartla cezalandırdı.