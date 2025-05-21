Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da Victor Osimhen'in geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, 75 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacağını Napoli’ye iletti.

Nijeryalı forvet için İngiliz devleri Chelsea ve Manchester United'ın yanı sıra Juventus da devrede. Galatasaray, Avrupa devleri ile mali anlamda mücadele verirken Osimhen’e Suudi Arabistan’dan gelen teklif dengeleri bozdu.

ASTRONOMİK TEKLİF

Ajansspor'un haberine göre Victor Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Al Hilal’den gelen astronomik teklif karşısında kararını büyük ölçüde veren Nijeryalı futbolcunun, bu kararını Galatasaraylı bazı kurmaylarla da paylaştığı gelen haberler arasında yer aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Osimhen ile ilgili olarak Suudi Arabistan’dan 3 yıllığına 120 milyon Euro’luk teklif aldığını ifade etti. Başkan Özbek'in “Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız" dediği öğrenildi.

JUVENTUS DEFTERİ KAPANDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Victor Osimhen’in Juventus’a transferi ihtimali resmen rafa kalktı. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü, siyah-beyazlı kulübün yoğun ilgisine rağmen teklifi geri çevirdi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen yaz transfer döneminde Napoli'den kesin olarak ayrılacak. 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan oyuncunun yeni adresi kesinlikle Juventus olmayacak. Torino kulübü, Osimhen'i uzun süredir radarında tutsa da oyuncunun beklentilerini karşılayamadı.

Osimhen’in kararında sadece ekonomik faktörler değil, aynı zamanda kariyer hedefleri de etkili oldu. Juventus’un önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımının belirsizliği, oyuncunun kararını etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıktı.