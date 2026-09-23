Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, kasık sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmasına rağmen ülkesine gitti. Yıldız oyuncu, Lagos’ta havalimanından ayrılırken tercih ettiği yeni süper arabasıyla tüm bakışları üzerine topladı. Osimhen’in havalimanında kendisini bekleyen göz alıcı kırmızı renkli yeni Ferrari 296 GTB modeli, yaklaşık 528 bin Euro değerinde.

GARAJINDAKİ ARAÇLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Nijeryalı golcünün lüks araç tutkusu sadece bu Ferrari ile sınırlı değil. Osimhen’in garajında, her biri servet değerinde olan Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Cullinan ve Tesla Cybertruck var. 27 yaşındaki futbolcu hem saha içindeki dünyaca ünlü profili hem de saha dışındaki bu büyüleyici araba koleksiyonuyla tam bir süperstar hayatı yaşıyor.