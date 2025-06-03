Galatasaray’da 2 gol, 9 asitlik performansıyla takımın önemli isimlerinden birisi olan Gabriel Sara DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha oyuncusu çifte kupalı sezonu inanılmaz olarak değerlendirirken, “İnanılmaz, baştan beri zaten bu iki kupayı almak istiyorduk. Gurur duyduk, hepimiz hep birlikte” diye konuştu. Galatasaray’a transfer olma sürecini anlatan 25 yaşındaki Brezilyalı, “Çılgın bir şey. Aslında başta istemiyordum. Eşim hamileydi ve doğum yaklaşıyordu. Futbol benim hayatım. Kim olduğumu bu belirliyor. Günün sonunda çok mutluyum ve çok gururluyum burada olduğum için. Ailem de bende” şeklinde konuştu.

‘TAKIM OLARAK İYİ ŞEYLER BAŞARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

Şampiyonluk yolunda üstünde bir baskı hissedip, hissetmediğiyle ilgili gelen soru üzerine Sara, “Açıkçası hayır. Çünkü dilini anlamıyordum. Dolayısıyla anlamadığım bir şeyden de rahatsız olmuyordum. Günün sonunda iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Takım olarak iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. 2 kupa da bunun göstergesi.

‘FUTBOLUN TÜRKİYE’DE DAHA DUYGUSAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

İngiltere Championship’ten Türkiye’ye transfer olan Gabriel Sara, iki lig arasındaki farklarla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Futbolun Türkiye’de daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray çok büyük bir takım. Stat her zaman dolu. 50, 60 bin taraftardan bahsediyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Tutkuyu gerçekten büyük bir fark olarak söyleyebilirim. İngiltere’de berabere kalırsanız, maç kaybederseniz düzeltmek için daha fazla şansınız olur. Burada öyle bir şansınız yok. Futbol burada daha bireysel, orada daha taktiksel olduğunu söyleyebilirim.”

‘EN BÜYÜK HAYALİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMAK’

Gabriel Sara, en büyük hayalinin ise milli takımda oynamak olduğunu söyledi. Gelecek ile ilgili hedeflerini açıklayan Sara, “En büyük hayalim Brezilya Milli Takımı’nda oynamak. En büyük hayalim” dedi.

‘ÇOK YAKINDA AVRUPA’DA BİR ŞEYLER KAZANACAĞIZ’

Lig ve kupa yakalanan başarının Avrupa’da yaşanmamasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Brezilyalı orta saha, şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki doğru yoldayız şu anda. Bu sezon için tabii ki de çok üzüldüm. Çok daha ileriye gidebilirdik. Kupa ve ligi kazandık bunlardan mutluluğu çıkarıyoruz. Umarım çok yakında Avrupa’da bir şeyler kazanacağız ve taraftarımızı çok mutlu edeceğiz.”

‘OSİMHEN’İN BİZİMLE KALMASI İÇİN DUA EDİYORUZ’

Takımdaki yakın arkadaşlarından Osimhen’in takımda kalması temennisinde bulunan Sara, “Victor Osimhen takım içerisindeki en büyük düşmanım. (Gülerek) Tabii ki çok büyük bir oyuncu. Umarım devam eder. Bir süre daha bizimle birlikte olur. Hepimiz kesinlikle onu takımımızda istiyoruz. Bizimle kalması için dua ediyoruz, umarım bizimle kalır” şeklinde konuştu.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SİZE DAHA FAZLASINI VERECEĞİZ’

Brezilyalı orta saha oyuncusu röportajın sonunda sarı-kırmızılı taraftarlara ise şöyle seslendi: “Galatasaray taraftarı umarım bu sezonu keyifle izlediniz. Partilerde de eğlendiniz. Önümüzdeki sezon size daha fazlasını vereceğiz.”