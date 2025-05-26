Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den flaş bir hareket geldi.

Osimhen'in formasını resmi internet sitesine koyan ve satışa çıkaran Al-Hilal, daha sonra formayı resmi sitesinden kaldırdı. Al-Hilal'in bu hamlesi Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarını güçlendirdi.

Sky Sport, Victor Osimhen'in Al-Hilal Başkanı ile bizzat görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu iddiasında bulunmuştu. Haberde Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesi karşılığında yıllık net 18 milyon dolar bir teklif beklediğini, bonuslarla kazancının 20 milyon dolara çıkabileceğini belirtilmişti. Nijeryalı yıldızın 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı da haberde yer almıştı.

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 36 gol atarken, 8 de asist yaptı.