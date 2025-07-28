Galatasaray Türk futbol tarihinin en büyük transfer hamlesinde sona yaklaştı. Victor Osimhen’in sarı-kırmızılı formayı giymesi için artık son adımlar atılıyor. Yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu’nun yarın veya çarşamba günü özel uçakla Milano’ya gideceği ve yıldız golcüyü İstanbul’a getireceği öğrenildi.

6 Milyon Euro sponsor desteğiyle G.Saray’dan 21 milyon Euro maaş alacak Osimhen’in 35 gol atması halinde 1, 65 gol atması durumunda ise 2 milyon Euro bonus kazanacağı kaydedildi. Osimhen’i 2 yıl boyunca İtalya’ya satamayacak olan Cimbom 2027’ye kadar 75 milyon Euro üzeri bonservis geliri elde ederse Napoli’ye kârdan yüzde 10 pay verecek.