Sarı-kırmızılı formayla hem ligde hem de Avrupa'da üst düzey bir mücadele ortaya koyan Victor Osimhen'in son günlerdeki moralsiz tavırları dikkat çekmişti. Yıldız santrforun yaşadığı zihinsel yorgunluk ve üzüntünün perde arkasından sarsıcı bir aile dramı çıktı.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün paylaştığı bilgilere göre, Nijeryalı futbolcunun eşi hafta sonu bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazanın ardından yapılan sağlık kontrollerinde araçta bulunan küçük kızlarının ayağında kırık tespit edildi. Tedavi altına alınan minik kızının durumu nedeniyle derin bir endişe ve moral bozukluğu yaşayan tecrübeli forvetin, tüm dikkatini ailesinin sağlık sürecine verdiği kaydedildi.

ACISINA RAĞMEN SİFTAHINI YAPTI

Ailesinde yaşanan bu talihsiz kazaya rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, takımını yalnız bırakmadı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkarak bu sezonki ilk Avrupa golünü filelere gönderen Osimhen, gol perdesini aralamayı başardı.

Kişisel olarak son derece zorlu bir süreçten geçen Nijeryalı yıldıza, Galatasaray teknik heyeti ve takım arkadaşlarının moral vermek adına seferber olduğu, ailenin tedavi sürecinin de yakından takip edildiği ifade edildi.