Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in transferi, Suudi Arabistan basını tarafından gece yarısı resmen duyuruldu. Haberlere göre Al-Hilal, Nijeryalı golcünün transferini tamamladı.

3 YILLIK DEV SÖZLEŞME

Suudi medyasının iddiasına göre; Al-Hilal, Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin tüm detaylarının netleştiği ifade edilirken, oyuncunun kısa süre içinde Suudi Arabistan’a giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

YILLIK 45 MİLYON EURO KAZANACAK

Osimhen’in yıllık 45 milyon Euro maaş alacağı belirtilirken, 3 yıllık sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı ifade edildi.

GALATASARAY CEPHESİ BEKLEYİŞTE

Transferin henüz resmiyet kazanmaması Galatasaray cephesinde de umutları hala taze tutuyor. Yönetici Abdullah Kavukcu konuyla ilgili son yaptığı açıklmada "Victor Osimhen için elimizden geleni yapıyoruz. Arada çok büyük bir fark olmazsa Galatasaray'da kalacak" ifadelerini kullandı.

Osimhen, sezon boyunca sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.