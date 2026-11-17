Milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek Galatasaray’da takımın Victor Osimhen’siz göstereceği reaksiyon merak konusu. Stuttgart maçından sonra diz ameliyatı geçiren Nijeryalı golcünün Samsun ve Aston Villa maçlarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde yedek soyunacağı öngörülüyor. Osimhen’in forma giymediği 21 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak yüzde 57 gibi çok düşük bir kazanma yüzdesine sahip olan sarı-kırmızılılar, bu kötü tabloyu tersine çevirmeye çalışacak. Leao’nun da sakat olması nedeniyle hücumda hiçbir alternatifi kalmayan Teknik Direktör Okan Buruk, Deniz Gül’ü motive etmeye çalışacak. Bu sezon 3’ü ilk 11 olmak üzere 9 maça çıkabilen Deniz, Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşadı. Milli Takım’da sakatlanan Uğurcan’ın da bu hafta oynamasının zor olduğu belirtiliyor.