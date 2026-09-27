Galatasaray'da milli arada 5 günlük izin başladı. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcuların dinlenmesi ve moral bulması için bu kararı aldı.

BURUK TALEBİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Süper Lig'de Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı Victor Osimhen ve Gabonlu Mario Lemina, ülkelerine gitmek için Okan Buruk'tan izin istedi. Deneyimli teknik adam, ikilinin talebini kabul etti.

TEDAVİLERİNE DEVAM EDECEKLER

Osimhen ve Lemina, ülkelerine gitmelerine rağmen izin süresince tedavilerine devam edeceklerini garanti verdi. Bu süreçte iki fizyoterapist de futbolcularla birlikte ülkelerine giderek tedavi sürecinin aksamadan sürmesini sağlayacak.

Öte yandan milli aranın ardından Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.