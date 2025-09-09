Osimhen, cumartesi günü Dünya Kupası elemelerinde oynanan Ruanda maçında sezonu kapatmaya kadar gidecek ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndü. Pazar sabahı, kaval kemiğinde morluk ve şiddetli bir ağrı ile uyandı. Sol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu bugün netlik kazanacak. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde oynanacak Eyüpspor maçında kesin yok.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt müsabakasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu arada Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarı kırmızılı takım, bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.