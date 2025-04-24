Beşiktaş, yeni sezonda yıldız bir golcü transferi yapmak için çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United’ın 22 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Rasmus Hojlund’u kadroda görmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Ole’nin isteği üzerine harekete geçti ancak Victor Osimhen sürpriziyle karşılaştı.
KOLAYLIK İSTEDİ
ManU, bonservisi Napoli’de bulunan Galatasaray’ın yıldız golcüsünü transfer ederse Hojlund’un Beşiktaş’a gitmesine izin verecek. Kırmızı Şeytanlar, 2023’te Atalanta’dan 77.8 milyon Euro’ya aldığı Hojlund’u kiralık göndermeyi planlıyor. Solskjaer’in yıllarca formasını giydiği ve hocalık da yaptığı United yönetiminden kolaylık sağlanmasını talep edeceği öğrenildi.