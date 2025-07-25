Galatasaraylılar Osimhen’in İstanbul’a gelmesini heyecanla bekliyor.. Sarı kırmızılılar önce Nijeryalı oyuncuyla daha sonra da kulübü Napoli ile anlaşmıştı. Fakat henüz resmi imzaların atılmaması kafalarda soru işareti yaratmış, taraftarlar da endişelenmişti.

İmzaların henüz atılmamasının nedeni ortaya çıktı. Transferde herhangi bir sorunun olmadığı öğrenilirken resmi prosedürler ve evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz ıslak imzalar atılmadı.

Galatasaray bu transfer için Osimhen’in kulübü Napoli’ye 75 milyon Euro+ 5 milyon Euro bonus ödeyecek. Sarı kırmızılılar 35 milyon euroyu peşin geri kalan tutarı da 2026’ya kadar 2 taksitle ödeyecek. Galatasaray'ın transferi 48 saat içinde resmen duyurması bekleniyor.