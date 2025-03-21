Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Nijerya, deplasmanda Ruanda ile karşılaştı. Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+4. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Osimhen, 78. dakikada yerini Toluwalase Arokodare'ye, Bright Osayi-Samuel de aynı dakikada yerini Alhassan Yusuf'a bıraktı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Nijerya puanını 6'ya yükseltirken, Ruanda 7 puanda kaldı.

5. hafta maçlarının ardından C Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Güney Afrika: 10 puan

2. Benin: 8 puan

3. Ruanda: 7 puan

4. Nijerya: 6 puan

5. Lesotho: 5 puan

6. Zimbabve: 3 puan