Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Nijerya, deplasmanda Ruanda ile karşılaştı. Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+4. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Osimhen, 78. dakikada yerini Toluwalase Arokodare'ye, Bright Osayi-Samuel de aynı dakikada yerini Alhassan Yusuf'a bıraktı.
Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Nijerya puanını 6'ya yükseltirken, Ruanda 7 puanda kaldı.
5. hafta maçlarının ardından C Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
1. Güney Afrika: 10 puan
2. Benin: 8 puan
3. Ruanda: 7 puan
4. Nijerya: 6 puan
5. Lesotho: 5 puan
6. Zimbabve: 3 puan