Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbide Victor Osimhen forma giymeyecek. A Spor'un haberine göre Nijeryalı golcü maçta oynamak istedi ancak sağlık ekibi risk almak istemedi ve oyuncuya onay vermedi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Osimhen, derbi kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.