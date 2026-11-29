Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbide Victor Osimhen forma giymeyecek. A Spor'un haberine göre Nijeryalı golcü maçta oynamak istedi ancak sağlık ekibi risk almak istemedi ve oyuncuya onay vermedi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Osimhen, derbi kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.