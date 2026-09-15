KIZLARI HAILEY TRUE’YU 2022’DE KUCAKLARINA ALDILAR

Osimhen ve Stefanie Kim Ladewig’in Ekim 2022’de Hailey True adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Uzun yıllardır birlikte olan çift, özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Osimhen’in sevgilisine sık sık “Kraliçem” diye hitap ettiği de biliniyor.