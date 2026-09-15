Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sevgilisi Kamerun asıllı Alman model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Kim Ladewig için görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. 27 yaşına giren Stefanie’nin doğum günü, Boğaz manzaralı lüks bir otelde kutlandı. Çiftin yakın dostlarının katıldığı gecede duygusal anlar da yaşandı.Doğum gününden paylaşımları Fanny Neguesha yaptı. 20 binden fazla beğeni aldı.
FUTBOLCU EŞLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Osimhen’i ise takım arkadaşı Mario Lemina yalnız bırakmadı. Davetlileri karşısında gören Stefanie’nin büyük mutluluk yaşadığı ve duygusal anlar geçirdiği belirtildi.
Stefanie Kim Ladewig’in doğum günü kutlamasına yakın arkadaşları olan futbolcu eşleri Fanny Neguesha, Melina Demirbay, Dalia Özcan ve Tanja Opoku da katıldı.
“SEVİYORUM SENİ AMİGO KIZ”
Gecenin en özel anlarından birinde Stefanie, doğum günü pastasını sevgilisi Osimhen ile birlikte üfledi.
Victor Osimhen ile Stefanie Kim Ladewig’in ilişkisi Almanya yıllarına dayanıyor. Çift, Osimhen’in 2018-2019 sezonunda Wolfsburg forması giydiği dönemde tanıştı.
Stefanie, o dönemde Wolfsburg kulübünün amigo kızlarından biriydi. Zorlu dönemlerden geçen Osimhen’in Stefanie ile tanıştıktan sonra ilişkiye daha sıkı sarıldığı belirtildi.
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KIZLARI HAILEY TRUE’YU 2022’DE KUCAKLARINA ALDILAR
Osimhen ve Stefanie Kim Ladewig’in Ekim 2022’de Hailey True adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.
Uzun yıllardır birlikte olan çift, özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Osimhen’in sevgilisine sık sık “Kraliçem” diye hitap ettiği de biliniyor.
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