Transfer sezonunda bütün odağını Victor Osimhen'e veren Galatasaray, transferi çözdükten sonra rotasını kaleci takviyesine çevirecek.

FootMercato'nun haberine göre Barcelona ile Marc-Andre ter Stegen arasındaki ilişki bozuldu. Sağ dizindeki patellar tendonunun tamamen kopması sonucu geçirdiği ciddi sakatlıktan bu yana 33 yaşındaki kaleciyi Katalan ekibi kadroda düşünmüyor.

TEK TEKLİF VAR

Söz konusu habere göre sözleşmesi 2028'e kadar devam eden kaleciye yapılan tek resmi teklif Galatasaray oldu. Oyuncuya sezon başına net 5 milyon Euro'luk bir teklifle yaklaşan Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Alman file bekçisinin transferine odaklanacak.

Marc-Andre ter Stegen'in de Barcelona'da 3. kaleci olarak kalmak yerine yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.