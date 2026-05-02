Galatasaray deplasmanda Samsunspor’a 4-1 yenildi ve hiç beklemediği bir mağlubiyet aldı. Maç sonrası Osimhen taraftarlardan özür diledi.

Nijeryalı yıldızın açıklamaları şu şekilde: "Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftara da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız."

‘HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ’

"Rakibimize karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı .Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça. Devam etmeliyiz. Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Hiçbir şey değişmedi. Takım her şeyini verecek. Önümüzdeki maça odaklanacağız."