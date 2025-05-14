Galatasaray Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü… Bu sezon attığı gollerle sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Osimhen bu maçta da 2 gol atmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu böylelikle 35 gole ulaştı ve Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu kırdı.

Mario Jardel, Galatasaray'da bir sezonda 34 gol atmıştı.

GÖZÜ ALEX'İN REKORUNDA

Galatasaray'da 43 gol katkısına ulaşan Osimhen kalan maçlarda 2 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katkısı yapma rekorunu da kıracak.