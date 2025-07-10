Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen transferi çıkmaza girdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Osimhen için Napoli ile görüşme halinde olan Galatasaray, ödeme planı konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmaya varamadı.
Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4-5 yıla yayarak taksitler halinde ödeme teklifine sıcak bakmayan Napoli'nin, iki taksitte direttiği öğrenildi. Bonservis bedeli için resmi banka teminatı da isteyen Napoli'nin, Galatasaray'dan be talebe olumlu yanıt gelmemesi nedeniyle transfer görüşmelerini askıya aldığı bildirildi.
Banka teminatı konusunda geri adım atmayan Napoli, bu isteğinin gerçekleşmemesi durumunda transfer görüşmelerini tamamen durduracağı ifade edildi.