Galatasaray Napoli arasındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yapılan pazarlıklara bankalar kapalı olduğu için hafta sonu ara verildi. Yönetici Abdullah Kavukcu, bankaların açılmasıyla birlikte dün teminat mektuplarını alıp, İtalyan kulübüne teslim etti. Napoli cephesi, teklifi inceliyor, mümkün olan en kısa sürede yanıt verecek.

YOKUŞA SÜRÜYORLAR

Kavukcu, 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli ve ödeme koşullarının ardından banka teminat mektuplarını da sunarak Napoli’nin beklentilerinin tamamını karşıladığına inanıyor. Yine de İtalyanlar, işi yokuşa sürmek için yeni bahaneler buluyor. Son olarak Osimhen’i hazırlık kampına çağırdılar.

NAPOLİ KONTROLE BAŞLADI

Sarı kırmızılılar, Napoli’den Victor’un pazarlıklar sonuçlanana kadar yeni sezon hazırlıklarına katılmaması için özel izin istedi. G.Saray’a dönmek için uğraşan Nijeryalı futbolcu da dün başlayan sağlık kontrollerinde yer almadı. Osimhen, Napoli’ye hasta olduğuna dair sağlık raporu gönderdi.