Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde yeni bir kriz ortaya çıktı. Krizin başrolünde Napoli’nin Başkanı De Lurentiis var.

Sarı-kırmızılılar, İtalya’ya gidip 75 milyon Euro’yu iki taksit halinde ödeyebileceklerini iletti. Napoli, teminat istedi; o talep de yerine getirildi ancak De Laurentiis, Victor Osimhen’in isteğinin yerine gelmemesi için uğraş veriyor.

İkili arasında 2023’te Napoli’nin TikTok hesabında ‘kokonat’ krizi yaşanmıştı. Osimhen, kendisinin kokonata benzetilmesinden sonra kulübü dava etmiş; gerginlik başlamıştı. Nijeryalı forvet, 2023 yılında transferin son gününe kadar bekleyip, Napoli’ye bonservis ücreti kazandırmadan Galatasaray’a transfer oldu. İtalyan kulüp, bu yaz transfer döneminde Al Ahli’yle anlaştı; Osimhen bu kez “Arabistan’a gitmem” diyerek İtalyanlara ters köşe yaptı.

Osimhen’e sinirli olan Laurentiis bu yıl da işi yokuşa sürerek Arabistan’a daha yüksek paraya göndermek istiyor.

ÇÖZERSE OSİMHEN ÇÖZER

Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’yla pazarlıkları sadece iki kulüp arasında yapılmadı. Toplantılara Victor Osimhen de telefonla katılıp, İtalyan tarafına “Beni G.Saray’a satın, başka kulüpte oynamam” dedi. Pazarlıklar tıkandı.

Osimhen’in bu kararlı tutumuyla önümüzdeki süreçte yeni kapıların açılması bekleniyor