Galatasaray’ın yoğun uğraş verdiği Osimhen transferinde son söz Napoli’ye kaldı… Sarı kırmızılıların maaşını kabul eden Nijeryalı yıldız sarı kırmızılı yönetime, “Napoli ile anlaşın” mesajı gönderdi.
İtalyan kulübü, Osimhen için 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde ısrarcı. Şu ana dek bu bedeli ödemeye hazır olduğunu resmen bildiren tek kulüp ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal oldu. Sarı kırmızılılaın Napoli’ye teklifi ise 50 milyon ve bonuslar. Görüşmeler sürerken transferin kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.