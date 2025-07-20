Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna yer alan Victor Osimhen'in transferinde Napoli ile anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Fabrrizio Romano'nun haberine göre, uzun süren pazarlıklar sonrası 40 milyon Euro peşin, 25 milyon Euro 2026 yılına kadar, 5 milyon Euro başarı bonusu, sonraki satıştan kârdan yüzde 10 pay, iki sezon İtalya'ya satılamaz maddeleri karşılığında Napoli ile anlaşan Galatasaray, Nijeryalı yıldıza imza attırmaya hazırlanıyor.
Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Galatasaray forması altında 41 resmi maçta 37 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.