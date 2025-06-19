Galatasaray'da Pasifik Holding ile birlikte forma sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu. Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgili taraftarların merak ettiği önemli bilgiler paylaşıldı. İşte yapılan açıklamalar:

'OSIMHEN İÇİN MASADA VARIZ'

Abdullah Kavukcu: "Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'ten de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünya'daki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz."

'ÇALHANOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: ''Hakan Çalhanoğlu bizim göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı, hepimizin iftihar ettiği, Avrupa’da başarı sağlamış. Her takım onun transferini yapmak ister. Benim Hakan Çalhanoğlu ile görüşmem transfer görüşmesi değildi. Benim bir arkadaşım vardı, bir grup vardı, telefonda kendisiyle merhabalaştım. Çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Performansını üst düzeye çıkardığını, bizi çok iyi temsil ettiğini ifade ettim. Transfer gibi algılandı. Her Türk insanı gibi onunla iftihar ediyorum. Ben onun abisi gibiyim. Hem oynadığı takımda hem milli takımda ona başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi.

Galatasaray’ın misyonu var, Galatasaray’ın Türk sporuna katmak istediği değerler var. Avrupa ve dünyada temsil ettiği için, en üst seviyede misyonunu tamamlamak zorunda.

Şampiyonlar Ligi’ne katılacağımız için önemli transferleri mümkün olduğunca çabuk yapmak istiyoruz.''

'SANE TRANSFERİ OCAK'TA BAŞLADI'

Abdullah Kavukcu: ''Avrupa basını Leroy Sane'yi konuşuyor, biz de ise farklı isimler konuşuyor. Sabah, akşam sürekli farklı isimleri getiriyorsunuz. Leroy Sane, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Nereye geldiğini çok iyi biliyor. Galatasaray bir oyuncuya gitmeden artık hepsi gelmek istiyor. Çünkü projemiz çok büyük. Başkanın üç senede koyduğu proje, geldiğimiz ekonomik durumu gösteriyor. Galatasaray bugün çok farklı bir yere geldi."

''Leroy Sane transferi Ocak ayında başladı ve hocamızın ilk sırasındaydı. Çok gizli transfer süreci yürüttük. Bunu çok güzel bir şekilde başardık. Çok farklı rakamlar vardı masada, Arsenal vardı. Sane geldiği dönem hemen başka transferler konuşuldu. Acele etmemiz lazım. Biz bu seneyi ve önümüzdeki seneyi planlıyoruz. Bu sene yaptığımız transferlerin rakamları, seneye önümüze çıkmamalı.''

'RAKİPLER SPONSORLARI KESMEYE UĞRAŞIYOR'

Abdullah Kavukcu: "Tüm takımlar için bir çalışma yaptılar fakat tarihler çok uyuşmadı. Rakip takımlar, Galatasaray'a kim geliyorsa önünü kesmeyi düşünüyor. Turkcell'le göğüs reklamı için görüşmüştük. Tüm takımlara olacaklardı. Biz göğüs için 20 milyon dolar'dan bahsediyoruz, diğer takımlar çok daha düşük. Konuşmalarımız Turkcell'le deva ediyor. Sadece Turkcell yok orada, başkalarıyla da konuşuyoruz."