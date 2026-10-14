UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbolseverlerin ilgisini çeken bir an yaşandı. Beş golün atıldığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların ilgisini çeken görüntüler, iki takımın yıldız futbolcularını farklı bir atmosferde bir araya getirdi.

VICTOR OSIMHEN YAMAL'I KOLUNDAN TUTUP GÖTÜRDÜ

Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'dan kız kardeşi için özel bir ricada bulundu. Nijeryalı golcü, rakip takımın yıldızını kolundan tutarak yanına götürdü ve kız kardeşiyle birlikte poz vermesini istedi.

FOTOĞRAFI OSIMHEN ÇEKTİ

O anların en dikkat çekici ayrıntısı, fotoğraf makinesinin arkasına geçen kişinin Victor Osimhen olmasıydı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü, kız kardeşiyle Lamine Yamal'ın fotoğrafını bizzat kendisi çekti.

Sahada büyük bir rekabete sahne olan karşılaşmanın ardından yaşanan bu an, gecenin öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

Osimhen'in kız kardeşi için Yamal'dan fotoğraf rica etmesi ve ardından fotoğraf makinesinin arkasına geçmesi, sosyal medyada gündem oldu.