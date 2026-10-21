UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ardından Fenerbahçe derbisine ilişkin mesaj verdi.

Derbilerin duygusu yüksek karşılaşmalar olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, "Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Dört gözle bekliyoruz" dedi.

Derbileri kazanmanın şampiyonluk yolundaki önemine değinen Osimhen, ev sahibi olmalarının avantaj sağlayacağını söyledi. Osimhen, "Evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Lille karşısında zorlu bir maç oynadıklarını söyleyem Osimhen, hem takımının performansından hem de galibiyetten mutlu olduğunu dile getirdi. Lille'e başarılar dileyen futbolcu, sürekli destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Osimhen, "Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları" diye konuştu.