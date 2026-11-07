Galatasaray'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından taraftarların tepkisi kulüp yönetimine yöneldi. Stadyum zemininin durumunu eleştiren binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Başkan Dursun Özbek'in istifasını istedi.
6 Kasım akşamı X platformunda #dursunoezbekistifa etiketiyle mesajlar paylaşan kullanıcılar, yönetimi eleştirdi. Etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.
SAKATLIĞIN ZEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI KESİNLEŞMEDİ
Nijeryalı golcünün sakatlığıyla yeniden başlayan zemin tartışmasında taraftarlar, sahanın futbolcuların sağlığı açısından risk oluşturduğunu savundu. Gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren taraftarların bir bölümü, yaşananlardan yönetimi sorumlu tuttu.
Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan stadyum zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.