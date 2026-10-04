Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli ara nedeniyle tatil yaptığı Nijerya'da doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Futbolcunun mahallede yoğun ilgiyle karşılandığı, Nijeryalı vatandaşların Osimhen'i sevinçle karşıladığı görüldü.
Osimhen'in mahalle ziyaretinin görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Videoda, futbolcunun uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde mahallede dolaştığı anlar yer aldı. Osimhen'i asker ve silahlı güvenlik güçlerinin çevirdiği görülürken, sokaklarda futbolcunun posterlerinin asıldığı dikkat çekti.
Galatasaray'ın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Osimhen'in, teknik direktör Okan Buruk'tan özel izin alarak tedavisini sürdürmek üzere Nijerya'ya gittiği öğrenildi. Yıldız golcünün, tedavisini gerçekleştirmek için özel fizyoterapistini de yanına aldığı aktarıldı.