Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Metz'in 22 yaşındaki Senegalli santrforu Pape Moussa Fall ile ilgilendiği öne sürüldü. Africa Foot'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 2,03 metre boyundaki golcüyü yakından takip ediyor.

Fall, sezonun ilk bölümündeki performansıyla Fransa Ligue 2'de gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. Genç forvet, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Ancak Galatasaray'ın Metz ile resmi görüşmelere başladığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi ya da somut bir anlaşmaya dair açıklama bulunmuyor.

DÖRT KULÜBÜN DAHA TAKİBİNDE

Senegalli santrforla ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı belirtildi. Almanya'dan Mainz, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Lille ile Lorient'in de Fall'ı takip ettiği öne sürüldü.

SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ

Futbola Senegal'deki Generation Foot akademisinde başlayan Fall, daha sonra Belçika'da RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giydi. Ardından Metz'e transfer olan santrfor, buradaki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edildi.

Fall, Mozambik ve Etiyopya ile oynanan eleme karşılaşmalarının yanı sıra Komorlar karşısındaki hazırlık maçında da görev aldı.