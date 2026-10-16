Galatasaray'ın ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Tottenham'ın Brezilyalı futbolcusu Richarlison ile ilgilendiği öne sürüldü. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, ancak sarı-kırmızılıların 10 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılamak istemediği iddia edildi.

ESPN'in haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Richarlison ocak ayında Tottenham'dan ayrılmak istiyor. İngiliz kulübünün de ayrılığa sıcak baktığı ve bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar düşürdüğü ileri sürüldü.

Galatasaray'ın ise sözleşmesinin bitmesine kısa süre kalan futbolcu için bu tutarı ödemeye yanaşmadığı belirtildi. Haberde, Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılıların Richarlison'u Victor Osimhen'e alternatif olarak düşündüğü aktarıldı.

PREMIER LİG'DE 68 DAKİKA

Richarlison'un bu sezon Premier Lig'de yalnızca 68 dakika süre aldığı ve Tottenham'ın kadro planlamasında yer bulamadığı belirtildi. Asıl mevkisi santrfor olan Brezilyalı oyuncu, sol kanatta da görev yapabiliyor.

2017 yılından bu yana Premier Lig'de forma giyen Richarlison, Brezilya Milli Takımı'nda çıktığı 54 maçta 20 gol kaydetti.