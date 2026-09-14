Türkiye katılım finans sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Osman Akyüz'den acı haber geldi.
Albaraka Türk'ün eski Genel Müdürü ve Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi olan Akyüz, 72 yaşında yaşamını yitirdi.
İki gün önce Balıkesir'de beyin kanaması geçiren Akyüz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akyüz'ün sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği belirtildi.
Akyüz, hastanede sürdürülen tedavisine rağmen hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Osman Akyüz için cenaze namazı 15 Eylül Salı günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki Değirmenbaşı Camii'nde kılınacak.
İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Akyüz, Maşukiye Çiftlik (Dörtyol) Mezarlığı'nda toprağa verilecek.