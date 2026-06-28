Dünyada son dönemde meydana gelen depremlerin ardından gözler Marmara Denizi'ne çevrildi; birçok deprem uzmanı olası İstanbul depremi için açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunun yakından tanıdığı birçok uzman isim 7 üzeri öngörüde bulunurken Jeoloji Profesörü Osman Bektaş'tan ezberleri bozan bir çıkış geldi.

Uzman isim, Marmara Denizi'nde beklenen olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alman ve Japon bilim insanlarının 2019–2023 yılları arasında bölgede yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunan Bektaş, "İstanbul'un kaderi 7,4 değil" ifadesini kullandı.

'TEK PARÇADA BÜYÜK KIRILMA İHTİMALİ ZAYIF'

Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının yapısının tek parçada büyük bir kırılma üretme ihtimalini zayıflattığını belirten Bektaş, Kumburgaz segmentine ilişkin bulgulara dikkat çekti.

Bektaş, söz konusu segmentin tamamen kilitli bir yapıda olmadığını ifade ederek bu durumun deprem üretme potansiyelini etkilediğini söyledi.

'7'DEN KÜÇÜK OLACAK'

Bektaş, "Uluslararası bu çalışmalar Marmara'nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini, riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor" açıklamasında bulunarak tüm bu bilimsel çalışmaların ışığında beklenen İstanbul depreminin 7'den büyük değil, aksine 7'den küçük olacağının altını çizdi.