Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Akyazı mevkiinde yer alan Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesine giderek incelemelerde bulundu.

Hastane ile ilgili bazı iddiaların olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Trabzon Şehir Hastanesi tüm aşamaları bilimsel veriler, mühendislik hesapları ve teknik denetim süreçleri doğrultusunda yürütülen çok önemli bir sağlık yatırımıdır" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar saha genelinde 22 kez gerçekleştirilen kazık yükleme deneyleri, kazık bütünlük testleri, teknik ölçümler ve mühendislik değerlendirmeleriyle tüm veriler ayrıca teyit edilmiştir.

Elde edilen sonuçlarda, yapı güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kayma ya da blokların taşıyıcı sistemlerinde risk oluşturacak bir oturma, dönme veya yanal öteleme kaynaklı stabilite kusuruna rastlanmamıştır."

OSMAN BEKTAŞ'TAN UYARI GELDİ

Memişoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren ünlü deprem profesörü Osman Bektaş ise dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yana Bektaş şunları söyledi:

"Sayın Bakan, Jeolojik, jeofizik ve sondaj verilerine dayanarak, hastane kazıklarının Beşirli Formasyonu üzerinde sağlam olduğunu belirtiyorsunuz” ifadelerini kullanan Bektaş, “Ancak saha verileri ve ölçümler, durumun düşündüğünüz kadar basit olmadığını göstermektedir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“1- Denizaltındaki Beşirli Formasyonu, Akyazı sırtlarındaki devamında basamaklı kayma yapıları ile birlikte gözlenmektedir. Uydu ölçümlerine göre bu kütle, yılda 30–40 mm hızla denize doğru kaymaktadır.

2- 2009–2010 yıllarında gerçekleşen kayma olayı nedeniyle Akyazı İlkokulu tahliye edilmiş ve kapanan karayolu boyunca, Karadeniz Sahil Fayı hattında Akyazı tünelleri inşa edilmiştir.

3-Yamaç kayma mekaniği büyük olasılıkla Beşirli Formasyonun aşırı suya doygun kil/marn ara seviyeleri (10–15 ohm·m) tarafından kontrol edilmektedir.

4- Akyazı deniz dolgusu, Stat ve kazıklar bu kayan zemin üzerinde inşa edilmiştir.

5- Stat binasında gözlenen farklı oturma ve kayma kaynaklı deformasyonlar ve uydu verileri dikkate alınmamış; 2010 yılından bu yana yaptığımız uyarılar göz ardı edilmiştir.

Bu nedenle Hastanenin gelecekteki davranışının, Stattan farklı olmayacağı değerlendirilmektedir. Sayın Bakan, söz konusu veriler gözlemlerle de doğrulanmaktadır. Daha ayrıntılı bilimsel verileri teknik ekibinizle paylaşmaya hazır olduğumu belirtmek isterim."