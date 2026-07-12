Son dönemde mikro deprem hareketliliği yaşanan Marmara ile ilgili jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir çıkış geldi.

Sözcü TV'de 'Haber Bülteni' programında Gülinay Selçuk'un sorularını yanıtlayan Osman Bektaş, Marmara'daki son sismik hareketlilik ve olası İstanbul depremine dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un deprem tehlikesi taşıdığı hatırlatmasını yapan Bektaş, Orta Marmara'da son iki aylık süreçte AFAD verilerine göre 7-8 mikro depremin kaydedildiğini aktardı.

'İKİ OLASILIK VAR'

Söz konusu hareketliliğin iki farklı şekilde değerlendirilebileceğini ifade eden Bektaş, şunları söyledi:

"Birincisi, Orta Marmara'daki fayın yavaş kayarak enerji boşaltıyor olmasıdır. Bu mikro depremler de bu doğal sürecin bir parçası olabilir.

İkinci olasılık ise fayın kilitli olan bir bölümünün yavaş yavaş kırılmaya başlamasıdır. Bizim tedirgin olduğumuz ihtimal de budur."

'İŞTE O ZAMAN TEDİRGİN OLMAK GEREKİR'

Bektaş, önümüzdeki 3 ila 7 gün içinde bölgedeki sismik aktivitenin yakından izlenmesi gerektiğini de belirtti.

Deprem uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi olasılığın daha güçlü olduğunu söyleyebilmek için bölgedeki sismik aktiviteyi takip etmek gerekiyor.

Bu nedenle dedim ki önümüzdeki bir hafta içinde 3-3.2 büyüklüğündeki depremler hem sayısal olarak artar hem de büyüklükleri 4-5'e doğru evrilirse, işte o zaman tedirgin olmak gerekir.

Beklenen büyük İstanbul depremi ya da onun öncesinde daha büyük bir deprem söz konusu olabilir."

'SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR'

Geçtiğimiz yıl Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme de değinen Osman Bektaş, "Deprem hem doğuya, yani İstanbul tarafına, hem de batıya doğru stres transferi yaptı. Batıda 1912 Depremi'nin kırdığı bölge bulunuyor. Bu deprem İstanbul'a doğru ilerlerken Orta Marmara Çukuru'nda durdu" dedi.

'7'DEN BÜYÜK DEPREME HAZIRLANILMALI'

Bektaş sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugünkü sismik veriler ve deprem parametreleri değerlendirildiğinde, beklenen depremin 7.4'ten ziyade 7'nin altında olma olasılığı daha yüksek görünüyor.

Ancak biz her zaman şunu söylüyoruz: Güncel deprem tehlikesi 7'nin altında olabilir ama İstanbul mutlaka 7'den büyük bir depreme göre hazırlanmalıdır.

İstanbul Türkiye'nin en büyük metropolü. Nüfusu ve ekonomik ağırlığı dikkate alındığında, olabilecek en büyük depreme göre hazırlıklı olmak zorundayız.

Benim kişisel değerlendirmem, güncel uluslararası yayınlar birlikte ele alındığında İstanbul'u tehdit edebilecek depremin, 1935 Marmara Adası, 1963 Adalar ve 2025 Silivri depremleri gibi 6'nın üzerinde ancak 7'nin altında olma olasılığının daha yüksek olduğu yönündedir.

Ancak tekrar ediyorum; bunun için rehavete kapılmamak gerekir. İstanbul'un yapı stokunun hızla kentsel dönüşüme girmesi ve depreme karşı hazırlık çalışmalarının sürdürülmesi şarttır. Bilim insanları farklı senaryolar ortaya koyabilir. 1999'daki deprem senaryoları artık güncelliğini yitirmiştir. Günümüzde uluslararası bilimsel yayınlar doğrultusunda yeni senaryolar üretilmelidir. Ancak hangi senaryo olursa olsun, İstanbul hiçbir zaman riske atılmamalı ve en üst düzeyde depreme hazırlıklı tutulmalıdır."