Prof. Dr. Osman Bektaş, 3,8 büyüklüğündeki Trabzon depremi sonrasında, Karadeniz’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bektaş X hesabından yaptığı paylaşımda bir uyarı daha yaptı. Bektaş hem Rize hem de Trabzon'u uyararak, deprem kümesinin bölgede büyümeye devam ettiğini açıkladı.

Bektaş, “Trabzon'un depremselliği 6 Şubat 2023 depremleriyle arttı” diyerek uyardı.

Trabzon depremlerini hatırlatan Bektaş, şunları söyledi:

2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025’de Trabzon açıklarındaki3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor.