TÜSİAD'ın kurucularından ve Türkiye tekstil sektörünün öncülerinden 99 yaşında hayatını kaybeden Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı.
Törende, Boyner'in çocukları Cem, Ayşe ve Elif Boyner'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, eski Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, TAV Havalimanları Holding Başkanı Sani Şener, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin gibi önemli isimler hazır bulundu. Törene ayrıca DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar da katıldı.
Cem Boyner ile İstanbul Valisi Davut Gül
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
Cem Boyner
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nevbahar Koç, Beymen Group, Altınyıldız A.Ş., Aliye-Süleyman Simavi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Aylin-Zeki Koen gibi isimler de gönderdikleri çelenklerle törene katıldı.
Cenaze töreninin ardından Osman Boyner’in tabutu, torunları ve sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Boyner, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.