İsmi fon vurgununa karışan ve 20 milyar lira ile yurt dışına kaçtığı belirtilen Osman Arıkan Nacar ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Nacar’ın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun başındayken, SGK Sağlık Sigortası Genel Müdürü İsmet Köksal ile birlikte, ithal ilaçlara fahiş fiyatlar konulduğunu söyledi, akıllı kanser ilaçlarına değerinin 4 bin misli fiyat verildiğini savundu.

68 MİLYARLIK RANT

Çömez “İlaçları Ali Göl ithal etti. Bu işin içinde şu anda aktif görevdeki bir bakan yardımcısı ile seki SGK Başkanı ve eski Aile Bakan Yardımcısı da var, buradan 68 milyar lira götürmüşler’’ diyerek şunları söyledi:

‘DÖRT BİN MİSLİ’

“Akıllı ilaçlarda da bir şebeke var. Bu şebeke şirket kuruyor ve ithal edilen akıllı ilaçlar için bu şirket aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’na fiyat bildiriyor. 500 liralık ilaca 22 bin lira fiyat konuluyor. Akıllı kanser ilaçlarında ise yüzde 4000 fiyat farkı var. Devlet bunu vatandaşa ödemiyor o da çaresiz evini satıp bu ilaçları almaya çalışıyor. Bu şebekede Osman Arıkan Nacar, İsmet Köksal ve Ali Göl var. Silopi’de verem savaş dispanserinde pratisyen hekim olan Nacar, AKP iktidarında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve akıllı ilaç rantının başına getirildi. Köksal İŞKUR’da çalışırken SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü yapıldı. İlaç rantının başına oturdu. Nacar ve Köksal, yurt dışından akıllı ilaçları ithal eden Ali Göl’ü de yanlarına aldı. Bu şirketin hisseleri 2026’da 10 küsur milyar lira değere ulaştı, ardından çökertildi ve akıl almaz rantlar götürdüler. Kuyaş şirketinde de bunlar vardı. 40 milyar lira da orada rant oluşturdular.”