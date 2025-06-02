Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi’yi Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e el sallayarak uğurladı. Ancak Osman Gazi ile ilgili iddialar tartışma yarattı. 1994 yılında ham petrol tankeri olarak üretilen bu gemi 2008’de yüzer üretim ve depolama ünitesi olarak revize edildi.

29 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndan geçip Karadeniz’e açıldı. Erdoğan böyle uğurladı.

ÇÖMEZ MECLİS’E TAŞIDI

2015’te gemide büyük bir patlama yaşandı ve onarımı sırasında 23.5 metre kesilerek kısaltıldı. Platform 2023’te ismi açıklanmayan bir alıcıya 125 milyon dolara (4.9 trilyon lira) satıldı. Ardından da Türkiye tarafından satın alındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyu Meclis gündemine taşıdı ve “Enkaz mı satın aldık?” diye sordu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge veren Çömez, şunları söyledi:

DOĞALGAZ SIZINTISI

“Geminin ilk görev yeri Brezilya açıklarındaki Camamu-Almada ve Camarupim alanıdır. Bu çalışma sırasında 11 Şubat 2015 tarihinde gemide büyük bir patlama yaşanmış, 9 işçi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştır. Patlama arka pompa odasında doğalgaz sızması sonucu meydana gelmiştir. Gemi patlama sonrası Singapur’a götürülerek onarılmıştır.”

KAÇ MİLYON DOLAR?

Çömez, Bayraktar’a “Platformun 2026 yılında faaliyete geçeceği ifade edilmiştir. Bu gecikmenin nedenleri nelerdir? 10 yıl önce büyük bir patlamayla hasar alan, 10 yıldır faaliyette olmayan bu platformun satın alınmasının gerekçeleri ve Türkiye’ye maliyeti nedir? Platformun satın alındığı Norveç ve Singapur merkezli BW Offshore firmasının Oslo Borsası’na yaptığı açıklamada platformun 125 milyon dolara satıldığı bildirilmiştir. Türkiye bunu kaç dolara satın almıştır?” diye sordu.

30 yıllık değişimin hikayesi

Gemi, 1994’te Samsung Heavy şirketi tarafından Güney Kore’de, MV Almirante Câmara adıyla ham petrol tankeri olarak inşa edildi. 2008’de Saipem Firması tarafından Singapur’daki Sembawang Tersanesi’nde yüzer üretim, depolama ve boşaltma ünitesine dönüştürüldü. 11 Şubat 2015’te gemide patlama oldu. 9 kişi hayatını kaybetti.

Milyon dolarımız rant uğruna çöpe mi gitti?

Turhan Çömez SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi: “Gemi 30 yaşından büyük. Ham petrol tankeri olarak inşa edilmiş, sonra yüzer üretim depolama ünitesi olarak revize edilmiş. Amacı dışında revize edilmiş ve patlamada büyük hasar almış bir enkaz mı satın aldık? 23.5 metresi kesilen bir gemi... Patlama sonrası incelemede önemli eksiklikleri bulundu. Böyle bir gemiyi neden satın aldık?”

“Gemi için Türkiye’ye 5 yıllık bakım onarım garantisi verildi, 5 yıldan sonra ne olacak? Muhatap kim? Gemi Türkiye’ye kaça mal oldu? Bu enkazı bir yandaş firma yok pahasına satın alıp Enerji Bakanlığı’na mı sattı yoksa bizzat bir özel şirket tarafından işletilerek karşılığında devletten yüksek meblağlı paralar mı alınacak? Rant ve politik PR uğruna Türkiye’nin milyonlarca doları çöpe mi gidiyor?”