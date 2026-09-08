Son günlerde eski Ankara BB Başkanı Melih Gökçek ve ailesine dair gündeme gelen iddiaların ardından bu kez de AKP’li vekil oğlu Osman Gökçek’e dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Odatv’den Hürrem Elmasçı’nın haberine göre, Osman Gökçek, Meclis’te önce CHP’li bir vekille tartışıyor. Bu tartışma sırasında AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı araya girip CHP’li vekili AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın odasına götürüyor.





GÖKÇEK ODAYA DALDI



Siniri hâlâ geçmeyen Osman Gökçek, bir süre sonra Leyla Şahin Usta’nın odasına giriyor. Ve... Doğruca Abdullah Ağralı’nın üzerine yürüyor. Yumruk atıyor, bağırış, çağırıyor... Olayın ilginç ayni Gökçek, grup toplantısında beraber olduğu, aynı siyasi parti adına el kaldırıp indirdiği AKP’li Ağralı’yı tanımayıp, CHP’li sanmasıydı.





ERDOĞAN ÖFKELENDİ



Bu olay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar gitti. Kulislerde konuşulana göre Erdoğan’ın olayı duyunca öfkelendiği ve kızgınlığının yalnızca kavga olmadığı söyleniyor. Erdoğan’ın öfkesinin aynı partiden iki milletvekilinin birbirini tanımaması.