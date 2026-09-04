Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gitti. Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek girmesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"ŞEKER HASTASI OLDUĞU İÇİN KULLANIYOR"

Görüntülerin gündem olmasıyla birlikte Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, konuya ilişkin X platformundan bir paylaşım yaptı. Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğunu vurgulayarak, "Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur" dedi.

Osman Gökçek, adliye ortamında böyle bir durumun mümkün olmadığını da belirterek, "Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos tarihinde Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılığın açıklamasında, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Gökçek'in bu soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere adliyeye gelmesi, basının ve kamuoyunun dikkatini çekmişti. Sakız olayının ardından gelen açıklama, olayın tıbbi bir gerekçeye dayandığını öne sürerek tartışmaları sonlandırmaya çalıştı.